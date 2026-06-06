Смертельное ДТП с фурой произошло на Ставрополье

В результате ДТП на пятом километре автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Ставрополью.

Вечером 5 июня в Шпаковском округе автомобиль Vesta выехал на встречку и столкнулся с Granta, после чего влетел в грузовик MAN.

Инициатор ДТП — 37-летний водитель — погиб. Жертвами аварии также стали пассажирки Granta 17 и 25 лет. Сам водитель отечественного автомобиля получил травмы, его доставили в медучреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее авария произошла в Центральном районе Новосибирска. Находившаяся за рулем иномарки 60-летняя женщина почувствовала себя плохо, вылетела на встречную полосу и врезалась в проезжающее авто. Из-за ДТП пострадала семилетняя девочка.