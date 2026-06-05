Семилетняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семилетняя девочка. Авария случилась вечером 4 июня в Центральном районе на улице Семьи Шамшиных, где столкнулись два автомобиля: Volkswagen Tiguan и Lexus LX 570. Об этом написал сайт atas.info .

По информации Госавтоинспекции, 60-летняя женщина, управлявшая Volkswagen, во время движения почувствовала себя плохо, что привело к выезду на встречную полосу и последующему столкновению. В результате аварии пассажирка Volkswagen, девочка 2019 года рождения, получила травмы, степень которых пока уточняется. Состояние пенсионерки, находившейся за рулем, также остается неизвестным.

Это происшествие подчеркивает важность контроля за состоянием здоровья водителей, так как подобные ситуации могут привести к серьезным последствиям на дороге.