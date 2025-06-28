Смертельное ДТП произошло в Белоруссии, погибла семья из России

В Белоруссии в ДТП погибли четверо россиян, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.

По версии следствия, виновником ДТП стал 26-летний водитель автомобиля Mercedes, который в нетрезвом виде ехал в аэропорт.

В результате около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина он влетел в такси, двигавшееся в попутном направлении. От удара машина Skoda отлетела в дорожное ограждение. В аварии погибли четыре пассажира: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и семи лет.

«Все они — граждане России. Водитель автомобиля Skoda с травмами госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали», — отметили в пресс-службе.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело. По данным МВД республики, на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Ранее смертельная авария произошла в Красногорске. Водитель легковушки сбил мотоциклиста, когда объезжал по встречке лежачий полицейский рядом с ЖК.