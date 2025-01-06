Смертельное ДТП произошло в Амурской области

На федеральной трассе «Амур» произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и трое получили ранения. Авария случилась неподалеку от закрытого административно-территориального образования Циолковский, расположенного в Амурской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida произошло на 1347-м километре автодороги «Амур».
«В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.
Ранее два человека погибли в ДТП с иномарками под Самарой. Лобовое столкновение автомобилей произошло в Большеглушицком районе. После сильного удара одна из машин вылетела в кювет.
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