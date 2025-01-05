Два человека погибли в ДТП с иномарками под Самарой

В лобовом ДТП в Самарской области двое погибли и семеро пострадали

Два легковых автомобиля — Toyota и Hyundai — столкнулись на трассе в Самарской области. Жертвами аварии стали два человека, сообщил РЕН ТВ .

Лобовое столкновение иномарок произошло в Большеглушицком районе, на 103-м километре автодороги Самара — Большая Глушица — граница с Республикой Казахстан. После сильного удара одна из машин вылетела в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС изданию 63.ru сообщили, что до приезда скорой помощи скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало.

Специалисты приступили к работам по ликвидации последствий аварии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Новгородской области, где в результате столкновения трех автомобилей погибли водитель и пассажир.