Смертельное ДТП произошло около Уфы

Автомобиль Lada Granta столкнулся на трассе в Уфимском районе с Toyota Yaris, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Авария произошла на 32-и километре трассы в обход Уфы. В результате жертвами ДТП стали водитель и пассажир отечественной машины, еще три человека получили травмы.

На место аварии прибыл заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов.

«Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту», — уточнили в ведомстве.

