Один человек погиб, трое пострадали в ДТП со скорой и грузовиком под Омском

В Любинском районе Омской области произошло столкновение машины скорой помощи и грузовика. Три человека получили травмы, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, вечером 4 января водитель грузовика Mercedes на 591-м километре трассы Тюмень — Омск при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. Скорая ехала на красный сигнал светофора, у нее были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал.

«В результате аварии пациент скорой помощи (находившийся в коме 56-летний мужчина) скончался, два медицинских работника (фельдшеры), а также водитель скорой помощи доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в надзорном ведомстве.

Все обстоятельства ДТП выяснят в ходе проверки, контролируемой прокуратурой.

Ранее в Татарстане произошла массовая авария с 10 автомобилями, погибли четыре человека. ЧП случилось в Чистопольском районе на платном участке автодороги Казань — Альметьевск. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».