Смертельное ДТП произошло на перегоне в Воронежской области

Тепловоз столкнулся с авто в Воронежской области, женщина-водитель умерла

В Воронежской области на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. Женщина за рулем машины умерла, началась доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Смертельная авария произошла вечером 23 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде 60-го километра перегона станций Воробьевка — Бутурлиновка. При столкновении тепловоза с автомобилем 43-летняя женщина-водитель получила смертельные травмы и умерла на месте.

Воронежский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Предполагаемую причину ДТП назвала пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист пытался остановить тепловоз, но расстояние оказалось недостаточным. По информации «Вести Воронеж», состав протаранил Lada и протащил несколько метров по путям.

