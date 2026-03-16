Сотрудники РЖД обнаружили в плацкартном вагоне поезда «Пенза — Казань» мужчину 1975 года рождения без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

«В Татарстане выясняются обстоятельства гибели пассажира поезда», — уточнили в ведомстве.

К месту ЧП вызвали скорую помощь, но медики реанимировать мужчину не смогли.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 48-летняя женщина попала под поезд на железнодорожной станции Шарташ в Екатеринбурге, в результате ЧП пострадавшей отрезало ногу. Поезд шел из Дружинино в Каменск-Уральский. Женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу и оказалась в «слепой зоне».