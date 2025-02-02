Смертельное ДТП произошло на МКАД

Источник 360.ru: в ДТП с четырьмя машинами на МКАД погиб один человек

Утром 2 февраля на МКАД произошла авария с четырьмя машинами, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренной службе.

ДТП случилось в районе Северного Бутова, столкнулись «ГАЗель», Lada, Kia и Dodge. После аварии «ГАЗель» перевернулась, в ней погиб человек.

Прибывшие на место правоохранители перекрыли три полосы движения. Движение в районе аварии затруднено незначительно, на месте есть розлив масла.

Днем ранее пассажир такси погиб в массовом ДТП на Можайском шоссе.