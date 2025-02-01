Пассажир такси погиб в массовом ДТП на Можайском шоссе

Источник 360.ru: один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Москве

ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло на Можайском шоссе в Москве. Погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщил источник 360.ru.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 19:07. Среди попавших в аварию машин — такси, погиб его пассажир. Одну из пострадавших, водителя Chevrolet, доставили в больницу с переломом руки.

Две полосы автомобильного движения перекрыли по направлению в центр. На месте ДТП продолжают работать оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.

По данным Дептранса, на Можайском шоссе столкнулись три автомобиля. Водителей предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, поэтому по возможности лучше выбрать пути объезда.

Утром 30 января на Ленинградском шоссе произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП пострадали три человека.