Смертельная пластика. Женщина умерла после подтяжки груди в Турции

Жительница Канады Джессика Шаньон Гайо отправилась в Турцию ради пластической операции по подтяжке груди и живота, но это оказался билет в один конец. Мать четырех детей умерла после процедуры, сообщило издание The Sun .

Женщина приехала в частную клинику в Анталье. Врачи провели успешную операцию, но вскоре состояние Гайо ухудшилось. Медики безуспешно пытались ее спасти.

Как сообщили в полиции Антальи, на теле погибшей были только хирургические швы, порезы или огнестрельные ранения отсутствовали. Причину гибели туристки определит вскрытие.

Друг Гайо, с которым она находилась в Турции за три дня до прибытия в Анталью, рассказал, что они употребляли наркотики. Пока неизвестно, принимала ли женщина запрещенные вещества перед операцией и могли ли они повлиять на ее состояние.

