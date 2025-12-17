Британка осталась без носа после лечения зубов в Турции

Стоматологическая операция в Турции обернулась для британки Линн Абейанс некрозом тканей и дополнительными расходами на лечение. Она лишилась носа из-за осложнений, сообщил The Sun .

Жительница города Телфорд не захотела тратить 50 тысяч фунтов на синус-лифтинг, костную пластику и установку имплантов в родной Великобритании и поехала в Турцию, где лечение обошлось в 16 раз дешевле, всего в три тысячи фунтов. Однако операция пошла не по плану.

«При костной пластике я чувствовала, как по лицу бьют молотком. Когда поднимали гайморову пазуху, казалось, что поднимается все лицо», — рассказала она.

Из-за боли и отека женщина два дня не могла нормально есть и спать. Когда врачи в Анталье отпустили ее домой, чтобы сделать четырехмесячный перерыв перед вторым комплексом процедур, Абейанс обратилась к британским врачам. У нее диагностировали синусит и назначили антибиотики, но они не помогли, так как импланты пробили носовую перегородку и инфекция распространилась дальше.

Из-за длительной инфекции развился некроз, нос британки сгнил. Хирурги удалили отмершие ткани и три наиболее проблемных импланта.

