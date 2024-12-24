Смертельная наледь. Москвичка поскользнулась и попала под трамвай, спасти ее не удалось

Источник 360.ru: москвичка упала под трамвай из-за наледи и погибла

Жительница Москвы поскользнулась возле рельс и упала прямо под проходящий мимо трамвай. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в районе Южное Медведково — на проезде Дежнева.

«Женщину сбил трамвай, находится под ним. По признакам жизни — неизвестно», — рассказал собеседник 360.ru.

Чуть позже он уточнил, что травмы, к сожалению, оказались смертельными. Пострадавшая погибла.

Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.