Смертельная авария с участием скорой помощи произошла в ЕАО

В Облученском районе Еврейской автономной области произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Автомобиль скорой столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Чита — Хабаровск. В результате обе машины загорелись. Погиб пассажир скорой помощи. Второй пассажир и водитель попали в больницу в тяжелом состоянии.
«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в МВД.
Начальник регионального УМВД взял на контроль проверку ДТП.
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