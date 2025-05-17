Смертельная авария с участием скорой помощи произошла в ЕАО

В Облученском районе Еврейской автономной области произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Автомобиль скорой столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Чита — Хабаровск. В результате обе машины загорелись. Погиб пассажир скорой помощи. Второй пассажир и водитель попали в больницу в тяжелом состоянии.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в МВД.

Начальник регионального УМВД взял на контроль проверку ДТП.

Накануне в Татарстане участники аварии жестоко избили врача, который пришел к ним на помощь. Медик получил сотрясение мозга, он находится в больнице.