Смертельная авария с участием гидроцикла и катера произошла на Неве

Мужчина погиб в результате столкновения гидроцикла и катера на Неве

На Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина столкнулся с катером и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В воскресенье, 30 июня, неподалеку от поселка Свердлова Всеволожского района в акватории Невы столкнулись гидроцикл и маломерное моторное судно.

«Мужчины получили серьезные травмы, их отвезли в медицинское учреждение. Позже один из них от полученных травм скончался», — заявили в СК.

«Фонтанка» уточнила, что погиб мужчина, который управлял гидроциклом. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В конце мая два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Санкт-Петербурге, пассажиры не пострадали.