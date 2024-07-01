Смертельная авария с участием гидроцикла и катера произошла на Неве
Мужчина погиб в результате столкновения гидроцикла и катера на Неве
На Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина столкнулся с катером и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В воскресенье, 30 июня, неподалеку от поселка Свердлова Всеволожского района в акватории Невы столкнулись гидроцикл и маломерное моторное судно.
«Мужчины получили серьезные травмы, их отвезли в медицинское учреждение. Позже один из них от полученных травм скончался», — заявили в СК.
«Фонтанка» уточнила, что погиб мужчина, который управлял гидроциклом. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
В конце мая два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Санкт-Петербурге, пассажиры не пострадали.