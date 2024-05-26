Два туристических судна столкнулись в Санкт-Петербурге

Два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге два прогулочных туристических судна столкнулись во время путешествия по Неве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло под Литейным мостом в ночь на воскресенье, 26 мая. По информации источника, теплоход «Соларис» ударил прогулочное экскурсионное судно «Чайка-СПГ».

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что теплоход резко затормозил, чтобы избежать столкновения.

«Со слов очевидцев, <…> его водой прибило к „Чайке“. Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается», — отметили в ведомстве.

Специалисты начали проверку, по результатам которой выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.

В пятницу, 24 мая, в Санкт-Петербурге два теплохода попали в аварию под Благовещенским мостом. Во время туристической прогулки один из них при развороте столкнулся с другим. Последний из-за удара врезался в опору переправы. Пострадавших в результате ЧП не было, теплоходы отделались вмятинами и повреждениями лакокрасочного покрытия.

Ранее два теплохода попали в аварию на реке в Ростовской области. Ущерб после столкновения составил порядка 1,7 миллиона рублей.