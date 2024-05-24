Смертельная авария с тремя погибшими произошла в Выхино-Жулебино

Источник 360.ru: 3 человека погибли в ДТП на улице Привольной в Выхино-Жулебино

Ночью 24 мая в Выхино-Жулебино произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля, из них один перевернулся. Погибли три человека, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали на юго-восток Москвы после полуночи. В районе дома по улице Привольной, 15 корпус 1 столкнулись два легковых автомобиля — Kia и Smart. Последний перевернулся. В его салоне, по словам заявителя, находились пять человек.

Водителя Kia передали врачам скорой помощи, прибывшие спасатели начали деблокировку пострадавших. Проезд ограничили. К 01:31 работы завершили. В Smart три человека погибли, двое пострадали, в Kia один получил травмы.

По информации прокуратуры Москвы, авария на улице Привольной произошла из-за потери управления и выезда автомобиля Toyota на встречную полосу. Погибли три человека.