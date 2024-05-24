ДТП в Выхино-Жулебино сняли на видео

Прокуратура Москвы: в ДТП на улице Привольной погибли 3 человека

На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, погибли три человека. Прокуратура сообщила, что ДТП произошло из-за потери управления и выезда на встречную полосу.

«Ночью на улице Привольной водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia», — заявила пресс-служба.

В результате погибли три человека. Прокуратура сообщила, что смертельные травмы получил водитель Toyota и два его пассажира.