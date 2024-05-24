ДТП в Выхино-Жулебино сняли на видео
Прокуратура Москвы: в ДТП на улице Привольной погибли 3 человека
На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, погибли три человека. Прокуратура сообщила, что ДТП произошло из-за потери управления и выезда на встречную полосу.
«Ночью на улице Привольной водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia», — заявила пресс-служба.
В результате погибли три человека. Прокуратура сообщила, что смертельные травмы получил водитель Toyota и два его пассажира.
Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. Автомобиль оранжевого цвета мчался по дороге и в какой-то момент выехал на встречную волосу, где врезался в черную машину и перевернулся.
Госавтоинспекция Москвы уточнила, что Toyota принадлежала сервису каршеринга. Началась проверка.
Источник 360.ru сообщил, что на улице Привольной столкнулись Kia и Smart. Один из автомобилей перевернулся. Три человека погибли, столько же получили травмы.