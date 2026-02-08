Смертельная авария произошла под Тюменью

Под Тюменью в аварии с грузовиком и легковушкой погиб местный житель

Фура протаранила легковой автомобиль на трассе под Тюменью. Детали аварии и видео последствий ДТП сообщила пресс-служба региональной полиции.

Авария произошла на 176-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск. По предварительным данным, за рулем Ford Focus находился 34-летний местный житель.

Он вылетел на полосу встречного движения, прямо на несущуюся по трассе фуру. Находившийся за рулем грузовика Mercedes мужчина не успел отреагировать и буквально снес легковушку с дороги.

Столкновение было настолько сильным, что водитель Ford Focus скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что именно заставило водителя пойти на опасный маневр. Из-за разбитых машин движение на этом участке дороги затруднено. Автомобили пускают в реверсивном режиме, порядок проезда регулируют инспекторы ДПС.

Власти попросили водителей учитывать задержки в пути.

В воскресенье, 8 февраля, смертельное ДТП с груженной мебелью машиной также произошло в Чувашии.