Смертельная авария произошла на шоссе Революции в Петербурге

ДТП, в котором погиб 78-летний мужчина, произошло на пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в Петербурге. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, пенсионер управлял автомобилем Renault и при выполнении левого поворота столкнулся со встречной Mazda. За рулем японского автомобиля находился 21-летний водитель. В результате столкновения водитель Renault погиб на месте.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.