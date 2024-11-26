«Слышал чавканье». Появились новые детали гибели красноярской школьницы в свинарнике

Свиньи, поедавшие труп красноярской школьницы, сильно шумели, что привлекло внимание искавшего ее молодого человека. Он рассказал правоохранителям, что один из поросят грыз пальцы на ногах девушки, сообщил источник 360.ru.

«Дверь в стайку была немного приоткрыта, было видно, что в стайке темно. Он услышал чавканье», — заявил источник.

Увиденное повергло его в шок. Молодой человек попытался отогнать животных от тела возлюбленной.

«Поросята стали разбегаться, кроме того, который находился у ног. Поросенка у ног пришлось отпинывать от тела <…>. Он не хотел уходить, вероятно, ел пальцы на ногах», — добавил собеседник 360.ru.

По данным источника, парень погибшей попросил соседку вызвать скорую помощь и вытащил тело из свинарника. Молодой человек рассказал, что в день смерти девушка жаловалась на боль в теле, возникшую после сдачи спортивных школьных нормативов.

«Редко жаловалась на здоровье. В четверг, 28 ноября, она сдавала нормативы в школе, поэтому болело все тело», — добавил источник.

В семье погибшей не было конфликтов. Следствие не исключает, что ее мог ударить сосед, после чего она потеряла сознание. Также девушка могла упасть в свинарнике из-за тяжелой травмы, нанесенной быком.