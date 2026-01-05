Служебная собака нашла следы взрывчатки у машины в Свиблово

Собака служебной породы учуяла, что в одной из припаркованных у жилого дома в районе Свиблово машин может находиться взрывчатка. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, хозяин пса — частный кинолог.

«Собака работает по взрывчатым веществам. Шли на объект. Собака обозначила, что возможно взрывчатое вещество есть между бампером и колесом», — отметил собеседник 360.ru.

На место выехали кинологи.

Ранее в Москве нашли подозрительный сверток с надписью «открой». Предмет находился на детской площадке в районе Саларьево. Полиция оцепила территорию, на место прибыли кинологи. Изучение предмета показало, что он не представляет опасности.

Очевидцы рассказали, что сверток просто выбросили. Что именно находилось внутри — неизвестно.