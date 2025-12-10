Подозрительный сверток с надписью «открой» нашли на детской площадке в Москве

Сверток с надписью «открой» нашли на детской площадке в районе Саларьево. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Местные жители вызвали полицейских, которые незамедлительно оцепили территорию. К исследованию места находки привлекли кинологов.

Оказалось, что предмет не представляет опасности. По словам очевидцев, сверток выбросили. Что именно находилось внутри — неизвестно.

«Оцепление было снято», — добавили авторы поста.

Ранее поисковики-добровольцы обнаружили в Можайске опасные предметы — боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Активисты проводили раскопки у деревни Захарьино. На место вызвали взрывотехников, которые обезвредили находки.