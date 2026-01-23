Случайность или атака? Что произошло с танкером Progress: внезапный дрейф у Африки

Bloomberg сообщил о поломке судна с нефтью из России у берегов Алжира

У берегов Африки вышел из строя танкер Progress. Судно с полными трюмами сырья легло в дрейф, Bloomberg сообщил, что оно перевозит российскую нефть.

Танкер класса LR2 направлялся к Суэцкому каналу. Источники Bloomberg утверждают, что на борту — около 730 тысяч баррелей российской нефти марки Urals.

Проблемы начались в среду, 21 января. Progress миновал побережье Алжира, внезапно сменил курс, ушел с оживленного судоходного пути и замедлил скорость до минимальной.

В четверг утром экипаж сменил навигационный статус на Not under command — это означает, что корабль не может маневрировать из-за поломки и не способен уступать дорогу другим судам.

Инженеры полагают, что на 19-летнем танкере произошла серьезная техническая авария — отказ двигателя, поломка рулевого управления или полная потеря электропитания.

Ситуация осложняется «черным списком». Progress находится под жесткими санкциями Евросоюза и Великобритании за перевозку якобы российской нефти.

По данным международной базы Equasis, управляет судном петербургская компания Legacy Marine LLC. На данный момент Progress продолжает медленный дрейф на восток.

Франция 21 января остановила в открытом море другой танкер — в Париже считают, что он принадлежит России. Этот шаг раскритиковали французы.