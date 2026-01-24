Слон сбежал из самарского цирка и дошел до правительства

В Самаре из цирка сбежал слон. Животное прогулялось по центру города в 20-градусный мороз. Видеозапись разместил телеграм-канал Mash.
Слон добежал до здания правительства. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как гигант бежит по сугробам. В Самаре в пятницу температура опустилась до -21 градусов.
Пропажу слона заметили довольно быстро. Сотрудники цирка быстро поймали своего главного артиста и проводили его обратно. Очевидцы рассказали, что завтра слон участвует в выступлении.
В Индии в течение новогодних праздников слон убил 17 человек, включая четырех членов одной семьи. В одном из случаев животное оторвало голову мужчине. Причиной агрессии может быть гормональный период у самцов.
