Отрывал головы. Слон убил почти 20 человек в Индии

Times of India: на востоке Индии слон за новогодние каникулы убил 17 человек

В течение новогодних праздников слон на востоке Индии убил 17 человек, включая четырех членов одной семьи. Об этом сообщила газета Times of India .

В одном из случаев животное просто оторвало голову мужчине. В основном слон нападает на людей в ночное время. Причиной агрессии могло стать состояние муста — гормональный период у самцов.

«Мы ищем слона несколькими группами и продолжаем дежурить в полях, но пока его обнаружить не удалось», — рассказал о ситуации сотрудник лесного ведомства Адитья Нараян.

После поимки животное могут вывезти или усыпить. Местные власти уже рассматривают вопрос временного переселения жителей из деревень в зоне обитания слона.

Ранее в Замбии слониха убила двух пожилых туристок в национальном парке. Сопровождающие пытались остановить ее выстрелами из ружей, но усилия оказались тщетными.