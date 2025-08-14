Слюсарь заявил о повреждении нескольких домов при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону получили повреждения на улицах Тельмана и Лермонтовская. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», — написал он.

Слюсарь отметил, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб и представители администрации города.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о мощном взрыве, прогремевшем в центре Ростова-на-Дону. Очевидцы опубликовали фото с места ЧП. Предварительно, грохот раздался в районе парка Горького. В небе видны большие клубы густого дыма.

По данным журналистов, взрыв мог случиться из-за атаки беспилотника. Сейчас в области ввели режим ракетной опасности. На месте работают оперативные службы.