Слюсарь заявил о повреждении нескольких домов при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
Несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону получили повреждения на улицах Тельмана и Лермонтовская. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», — написал он.
Слюсарь отметил, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб и представители администрации города.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о мощном взрыве, прогремевшем в центре Ростова-на-Дону. Очевидцы опубликовали фото с места ЧП. Предварительно, грохот раздался в районе парка Горького. В небе видны большие клубы густого дыма.
По данным журналистов, взрыв мог случиться из-за атаки беспилотника. Сейчас в области ввели режим ракетной опасности. На месте работают оперативные службы.