Мощный взрыв прогремел в центре Ростова-на-Дону

Взрыв случился в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По словам очевидцев, взрывная волна была очень сильной, в домах и офисах дрожали окна.
Грохот услышали в центре города. Местные жители прислали фото с вероятного места ЧП — это в районе парка Горького. В небо поднялись клубы дыма.
По данным журналистов, вероятной причиной взрыва стала атака украинского беспилотника. Удар нанесли по многоэтажке. Сейчас в области объявили ракетную опасность. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, есть пострадавшие.
Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. После случившегося загорелась «Газель». Огонь оперативно потушили оперативные службы.
