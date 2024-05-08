Слетевшее колесо КамАЗа на Кубани снесло двух человек | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 10:50 Слетевшее колесо КамАЗа на Кубани снесло двух человек Слетевшее с КамАЗа колесо в Краснодарском крае сбило двух человек

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У грузового автомобиля КамАЗ во время движения в курортном селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае слетело лопнувшее колесо и влетело в двух человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

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ЧП произошло вечером во вторник, 7 мая.

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«В селе Абрау-Дюрсо у КамАЗа во время движения лопнуло и оторвалось колесо, после чего покатилось по дороге на большой скорости и врезалось с пешеходами», — заявили в ведомстве.

В результате столкновения травмы получила 66-летняя жительница Новороссийска, ее отвезли в больницу. Второй пешеход остался невредим и от медицинской помощи отказался.

В понедельник, 6 мая, авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла на внутренней стороне третьего километра МКАД. В ДТП пострадали пять человек, спасатели деблокировали нескольких пассажиров в поврежденной машине.