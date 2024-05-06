Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и 2 легковушками на МКАД | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 14:50 Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и 2 легковушками на МКАД Источник 360.ru: 5 человек пострадали в ДТП с легковушками и грузовиком на МКАД

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Столкновение двух легковых автомобилей и одного грузовика произошло на внутренней стороне третьего километра МКАД. В результате ДТП одна из машин перевернулась. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Несколько из них заблокированы в пострадавшей машине.

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Для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи раненым на место выехали представители экстренных служб.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Факт происшествия подтвердили в столичном дептрансе. По информации ведомства, на внутренней стороне 3-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, после чего один из них опрокинулся на крышу.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подчеркнули в пресс-службе.

В дептрансе обратили внимание, что движение в районе происшествия затруднено. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.