Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и 2 легковушками на МКАД | 360°

06 мая 2024, 14:50
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и 2 легковушками на МКАД
Источник 360.ru: 5 человек пострадали в ДТП с легковушками и грузовиком на МКАД
Столкновение двух легковых автомобилей и одного грузовика произошло на внутренней стороне третьего километра МКАД. В результате ДТП одна из машин перевернулась. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Несколько из них заблокированы в пострадавшей машине.
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Для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи раненым на место выехали представители экстренных служб.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Факт происшествия подтвердили в столичном дептрансе. По информации ведомства, на внутренней стороне 3-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, после чего один из них опрокинулся на крышу.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подчеркнули в пресс-службе.
В дептрансе обратили внимание, что движение в районе происшествия затруднено. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.
ДТП
Москва
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