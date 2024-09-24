Следы вещества от насекомых нашли в пробах рвоты по делу об отравлении под Красноярском

Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах рвотных масс у пострадавших от отравления в Красноярском крае. Об этом заявили в региональном главке СК России.

«По результатам проведенных исследований в пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — заявили в СК.

В ведомстве напомнили, что следствие изначально рассматривало несколько версий отравления членов семьи: отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля и употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.

Ранее в Сети появилось видео из магазина, где мать погибших от отравления детей покупала еду. Их женщина приобрела в местном магазине «Олимп».

Медиков районной больницы также допросят по делу об отравлении семьи под Красноярском.