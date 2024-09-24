Медиков районной больницы допросят по делу об отравлении семьи под Красноярском

ТАСС: следователи допросят врачей после отравления семьи под Красноярском

В рамках уголовного дела об отравлении семьи в селе Красная Сопка Красноярского края, где погибли четверо детей, следователи допросят врачей Назаровской районной больницы, фельдшера и второго продавца магазина «Олимп». Об этом ТАСС сообщили в региональном СК.

Работников больницы и продавца продуктового магазина допросят во вторник, 24 сентября, рассказал собеседник агентства.

Следствие рассматривает несколько версий отравления, среди которых — употребление пищевых продуктов с неизвестным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля, добавили в ведомстве.

Ранее появилась версия, что семья с детьми могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан» во время сна. Источник Telegram-канал Shot сообщил, что хозяева дома часто обрабатывали комнаты от насекомых и плохо проветривали помещение.