Родные Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении дела после его суицида

Родные баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, обжалуют отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели спортсмена. Об этом рассказала юрист Екатерина Гордон в беседе с РИА «Новости» .

«Отказ будет обжалован», — заявила она.

До этого Гордон сообщила, что правоохранительные органы отказались возбуждать дело. Причиной такого решения могли стать процессуальные сроки.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев выразил мнение, что спортсмен мог свести счеты с жизнью, потому что у него были доказательства измен Седоковой. Также все его имущество принадлежало бывшей супруге. Баскетболист мог остаться без денег и поддержки.

Сестра Тиммы отмечала, что Седокова предложила оплатить похороны спортсмена, при этом денег так и не отправила. Кроме того, по ее словам, певица связалась с американским банком и заявила, что является законным распорядителем счетов спортсмена.