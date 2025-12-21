Сегодня 13:16 Крупный пожар произошел на стройке нового ЖК на северо-западе Москвы Появились кадры пожара на стройке на улице Нижние Мневники в Москве 0 0 0 Эксклюзив

Днем в воскресенье на строительном участке нового жилого комплекса по улице Нижние Мневники в Москве произошло возгорание. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На фотографиях видно, что от строительного участка в небо поднимаются огромные клубы черного дыма. В пресс-службе МЧС 360.ru сообщили, что к моменту прибытия пожарных подразделений возгорания уже не было.

«Там самостоятельно справились без нас. Информация о пострадавших не поступала», — заявили в ведомстве. Причина и площадь пожара не уточняются. Днем ранее квартира вспыхнула в многоэтажном доме по улице Первомайской. Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали 20 человек.