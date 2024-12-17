Следователи выдвинули несколько версий слежки за генералом Кирилловым

За начальником войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым могли следить в арендованной квартире напротив. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, самокат со взрывным устройством поставили перед входом в дом ЖК «Среда» примерно в 04:00. При этом злоумышленникам нужно было следить за выходящими людьми из подъезда, чтобы активировать СВУ во время выхода Кириллова.

Подрывники могли несколькими способами делать это. По одной из версий, следили из квартиры напротив, просматривая подъезд с помощью бинокля. Теперь стражи порядка составляют список помещений, подходящих для слежки.

Также есть вероятность, что Кириллова могли выслеживать из машины, припаркованной во дворе дома. Выдвинули и другую версию — взлом камер ЖК «Среда».

Взрыв случился утром около дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате происшествия погибли Игорь Кириллов и его водитель. Как отметили в СК, причиной ЧП стала детонация взрывчатки, заранее вложенной в самокат, который стоял около подъезда.