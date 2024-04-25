Следователи в Красноярске раскрыли убийство женщины двадцатилетней давности | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 08:06 Следователи в Красноярске раскрыли убийство женщины двадцатилетней давности СК: подозреваемый в убийстве беременной подруги в Красноярске взят под стражу Unsplash

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном 21 года назад в Красноярске. Фигуранта уголовного дела взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

По данным следственных органов, в октябре 2003 года в торговом павильоне, расположенном на улице Партизана Железняка, была найдена задушенная женщина. Криминалисты установили причастность к преступлению 44-летнего жителя Красноярска.

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Мужчину задержали 11 апреля. На допросе он признался в убийстве. По его словам, жертва была близкой знакомой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант задушил женщину. Впоследствии он ссылался на алиби — якобы находился в момент гибели знакомой с другой девушкой.

Следователи СК проверили его алиби, оно не подтвердилось. Фигуранта отправили под арест.

Ранее сообщалось, что следователи в Приморье раскрыли убийство на встрече выпускников, совершенное 14 лет назад. Виновного привлекли к ответственности.