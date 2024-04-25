В Приморье осудили мужчину за убийство 14-летней давности | 360°

25 апреля 2024, 05:15
В Приморье осудили мужчину за убийство 14-летней давности
Житель Приморья получил 17 лет за убийство на встрече выпускников
Во Владивостоке осудили мужчину за убийство, совершенное им на встрече выпускников 14 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморья.
По данным издания, конфликт произошел в 2007 году на встрече выпускников школы № 55 во Владивостоке. Один из участников встречи поссорился с бывшим одноклассником, но в какой-то момент заметил в машине другого знакомого ружье.
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«Осужденный увидел знакомого, с которым произошел конфликт, в группе молодых людей количеством порядка 20 человек, стоящих на улице, схватил ружье и произвел из него два выстрела в толпу», — рассказали в прокуратуре.
В результате стрельбы один из участников встречи выпускников погиб, другой был ранен в плечо. Убийце удалось скрыться от следствия.
Его задержали в 2021 году, когда он напал на пограничника с перцовым баллончиком. Полиция установила личность мужчины с помощью дактилоскопии и выяснила его причастность к убийству 14-летней давности. Ему предъявили обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство. Суд приговорил его к 17 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Москве осудили директора частной школы Василису Маслову за попытку убить жену своего любовника. Ее приговорили к девяти годам колонии.
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