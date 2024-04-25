В Приморье осудили мужчину за убийство 14-летней давности | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 05:15 В Приморье осудили мужчину за убийство 14-летней давности Житель Приморья получил 17 лет за убийство на встрече выпускников Freepik

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Во Владивостоке осудили мужчину за убийство, совершенное им на встрече выпускников 14 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморья.

По данным издания, конфликт произошел в 2007 году на встрече выпускников школы № 55 во Владивостоке. Один из участников встречи поссорился с бывшим одноклассником, но в какой-то момент заметил в машине другого знакомого ружье.

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«Осужденный увидел знакомого, с которым произошел конфликт, в группе молодых людей количеством порядка 20 человек, стоящих на улице, схватил ружье и произвел из него два выстрела в толпу», — рассказали в прокуратуре.

В результате стрельбы один из участников встречи выпускников погиб, другой был ранен в плечо. Убийце удалось скрыться от следствия.

Его задержали в 2021 году, когда он напал на пограничника с перцовым баллончиком. Полиция установила личность мужчины с помощью дактилоскопии и выяснила его причастность к убийству 14-летней давности. Ему предъявили обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство. Суд приговорил его к 17 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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