Следователи сняли с бизнесмена Трабера обвинения в заказном убийстве

Следствие сняло обвинения в убийстве депутата Александра Петрова с бизнесмена Ильи Трабера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Игоря Сочиянца.

«Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении Трабера. Обвинения в убийстве с него сняты», — отметил юрист.

Правоохранители не обнаружили доказательств причастности бизнесмена к преступлению.

Депутата Выборгского района Ленинградской области Петрова застрелили осенью 2020 года. Следственный комитет предположил, что убийство было заказным.

В июне 2026 года Траберу предъявили обвинение, по версии следствия он мог быть заказчиком преступления. Бизнесмена взяли под стражу и отправили в Москву на судебные слушания.

Кроме того, Трабера проверяют на причастность к экономическим правонарушениям.