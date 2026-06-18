В деле бизнесмена Трабера могут появиться новые эпизоды
ТАСС: следствие проверит Илью Трабера на причастность к финансовым махинациям
Следствие проверит безнесмена Илью Трабера, обвиняемого в заказном убийстве, на причастность к экономическим преступлениям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что речь идет о финансовых махинациях и отмывании доходов.
Трабера доставили в Москву из Петербурга по делу об убийстве муниципального депутата Александра Петрова. Преступление совершили в 2020 году в поселке Великое под Выборгом: киллер выстрелил Петрову в грудь с противоположного берега реки.
В минувший вторник, 17 июня, Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца. Также в следственный изолятор отправился еще один фигурант дела — Алисултан Надирбегов.
В январе в Москве раскрыли заказное убийство криминального авторитета 20-летней давности.