Следователи назвали причину выезда самолета за ВПП в Екатеринбурге

СК: самолет в Кольцово выехал за пределы ВПП из-за непогоды

Самолет UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за непогоды. Такую версию обнародовала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении.

Борт следовал по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург днем 29 июня. В пункте назначения самолет выкатился за ВПП примерно на 10 метров. Никто не пострадал. Следователи Центрального МСУТ СК оперативно прибыли на место, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Началась проверка, в ходе которой действиям пилотов и работников аэропорта дадут правовую оценку.

В начале июня самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек — Москва, прервал разбег по взлетно-посадочной полосе из-за того, что на ней появилась птица. Рейс пришлось отменить ради дополнительной технической проверки.

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