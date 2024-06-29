Следователи назвали причину выезда самолета за ВПП в Екатеринбурге

«Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении.

Борт следовал по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург днем 29 июня. В пункте назначения самолет выкатился за ВПП примерно на 10 метров. Никто не пострадал. Следователи Центрального МСУТ СК оперативно прибыли на место, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Началась проверка, в ходе которой действиям пилотов и работников аэропорта дадут правовую оценку.

В начале июня самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек — Москва, прервал разбег по взлетно-посадочной полосе из-за того, что на ней появилась птица. Рейс пришлось отменить ради дополнительной технической проверки.