Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Екатеринбурга

Прокуратура: в Екатеринбурге самолет выкатился за пределы ВПП

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Воздушное судно компании «ЮВТ Аэро» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет следовал по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург. В пункте назначения воздушное судно выкатилось за пределы полосы на расстояние около 10 метров.

«Пострадавших в результате авиационного события нет, обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили в пресс-службе.

На место ЧП выехал свердловский транспортный прокурор.

Подобный случай произошел 9 июня на Ямайке. Самолет American Airlines при заходе на посадку сбил несколько фонарей, после чего вернулся на взлетно-посадочную полосу.

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