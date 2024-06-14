Следователи назвали причину смертельной аварии в Благовещенске

СК: виновник смертельного ДТП в Благовещенске был пьян

Водитель, насмерть сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян. Он не справился с управлением, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Нетрезвый автомобилист выехал на тротуар и сбил пешеходов. Несколько человек погибли на месте. Среди жертв — двое детей.

«Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте», — отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело, сообщили «Известия».

Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту случившегося. По данным источника 360.ru, виновник аварии уже привлекался к ответственности за неуплату кредитов.

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