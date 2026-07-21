Следователи нашли в Пермском крае киллера, совершившего убийство в 2023 году

Следком: в Пермском крае задержали киллера, совершившего убийство в 2023 году

Следователи задержали исполнителя заказного убийства предпринимателя, совершенного в Перми 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба СК .

Один из пермских предпринимателей решил избавиться от своего партнера, чтобы завладеть общим бизнесом. Он попросил знакомого организовать убийство, тот нашел исполнителя.

Вечером 5 октября 2023 года киллер застрелил жертву в баре в Орджоникидзевском районе Перми. Орудие убийства и другие следы преступники постарались скрыть.

Заказчика и организатора выявили в 2023 году, их приговорили к 16 и 17 годам колонии строгого режима. Исполнитель прятался от правосудия более двух лет.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. Его отправили под арест.

Ранее в Санкт-Петербурге школьный главный бухгалтер наняла киллера для устранения соседки в коммунальной квартире. Ее приговорил к восьми годам лишения свободы.