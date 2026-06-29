Школьный главбух в Петербурге наняла киллера для решения квартирного вопроса

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам лишения свободы школьного главного бухгалтера, нанявшую киллера для устранения соседки в коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Там подчеркнули, что 59-летняя горожанка вступила в давний конфликт с соседкой. Она хотела, чтобы сожительница продала свои квадратные метры и съехала, но получила отказ.

Тогда главбух пошла на крайнюю меру: предложила знакомому мужчине стать киллером и обещала ему за работу 70 тысяч рублей.

Однако предложенный гонорар наемника не впечатлил, и он обратился с заявлением в полицию. Суд отправил нанявшую киллера петербурженку в колонию на восемь лет. Также пострадавшая выиграла гражданский иск на сумму в 500 тысяч рублей.

Ранее житель Анапы нанял киллера для устранения родственников, с которыми он не хотел делить наследство. Жизнь брата и его жены заказчик оценил в 1,5 миллиона рублей, но силовики выследили исполнителя и не позволили ему добраться до жертв.