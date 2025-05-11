Следователи начали проверку после ЧП с аттракционом в Магнитогорске

В Магнитогорске проверят качество услуг, оказываемое в парке с аттракционами, где накануне один из них застрял на высоте во время катания. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следователи организовали доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Алексею Колбасину доложить об установленных обстоятельствах случившегося.

ЧП произошло в одном из парков Магнитогорска накануне. Аттракцион заклинило на высоте во время катания. Находившиеся в нем люди повисли головами вниз и в таком положении находились не менее 15 минут.