Skypark Sochi временно закрыли после гибели одного из гостей

Один из посетителей Skypark Sochi сорвался с высоты и погиб. Об этом сообщила пресс-служба высотного парка развлечений.

Представители Skypark Sochi выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, посетитель нарушил технику безопасности и перелез через ограждение.

Ранее в ХМАО молодоженов чуть не прибило фотозоной во время свадебного танца. Конструкция упала в миллиметре от пары, прямо на голову видеографу. Из-за ЧП мероприятие пришлось прервать, в итоге молодая пара потребовала вернуть деньги за декорации на празднике.