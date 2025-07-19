Молодоженов из Югры чуть не прибило фотозоной

Shot: фотозона рухнула на молодоженов во время свадебного танца в ХМАО

Первый танец молодоженов из Нижневартовска сорвался из-за падения свадебной фотозоны. В самый трогательный момент конструкция обрушилась в миллиметре от пары — прямо на голову видеографу, сообщил Telegram-канал Shot .

Вечеринку пришлось прервать. У организаторов ушел час на восстановление декорации. После этого молодые потребовали вернуть все средства за оформление торжества.

Ранее россиянин отменил свадьбу, оценив фото невесты до косметических операций. Его избранница сильно увлекалась улучшением внешности: сделала ринопластику, липофилинг ягодиц, вколола филлеры в губы и скулы. Увидев, как она выглядела до всех процедур, мужчина «с ужасом дал заднюю», сказав, что детей от этой версии не хочет.