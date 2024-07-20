Скульптуру Пригожина в Петербурге облили краской и вложили в руку секс-игрушку

Неизвестные облили краской памятник на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на кладбище в Санкт-Петербурге. Видео с пострадавшим монументом появилось 20 июля в нескольких Telegram-каналах.

В руку скульптуры Пригожина вложили фаллоимитатор, отметили авторы сообщений. Кто причастен к случившемуся, пока неизвестно. Официальных комментариев на этот счет нет.

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении бизнесджета Embraer-135. Самолет следовал из Москвы в Петербург. На борту было девять человек. В авиакатастрофе не выжил никто.

Похоронили бизнесмена на Пороховском кладбище. В мае этого года на могиле установили скульптуру Пригожина в полный рост и гранитный обелиск-надгробие.

В конце июня стало известно об аресте связанного с предпринимателем бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Ильи Горбунова. Под стражу его заключили по подозрению в вымогательстве четырех миллионов рублей.