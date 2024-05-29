Скульптуру Евгения Пригожина установили на его могиле в Петербурге

47news: на Пороховском кладбище в Петербурге установили скульптуру Пригожина

Фото: Freepik

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщило издание 47news.

Обелиск представляет собой бронзовую скульптуру. Журналисты отметили, что левый борт куртки фигуры украсили тремя геройскими звездами. При жизни Пригожину присваивали звания Героя России, ЛНР и ДНР, добавили журналисты.

Монумент официально откроют 1 июня — в день рождения основателя «Вагнера».

Еще 28 мая на его могиле поставили гранитный обелиск-надгробие. На нем было два места под таблички: на первой должны быть имя, даты рождения и смерти, на второй —  эмблема ЧВК «Вагнер» с подписью «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Ранее стало известно, что основанная Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала фабрику-кухню в Ленинградской области. Производство выпускало до 100 тысяч готовых блюд в сутки.

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте