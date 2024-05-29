Скульптуру Евгения Пригожина установили на его могиле в Петербурге
47news: на Пороховском кладбище в Петербурге установили скульптуру Пригожина
На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщило издание 47news.
Обелиск представляет собой бронзовую скульптуру. Журналисты отметили, что левый борт куртки фигуры украсили тремя геройскими звездами. При жизни Пригожину присваивали звания Героя России, ЛНР и ДНР, добавили журналисты.
Монумент официально откроют 1 июня — в день рождения основателя «Вагнера».
Еще 28 мая на его могиле поставили гранитный обелиск-надгробие. На нем было два места под таблички: на первой должны быть имя, даты рождения и смерти, на второй — эмблема ЧВК «Вагнер» с подписью «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».
Ранее стало известно, что основанная Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала фабрику-кухню в Ленинградской области. Производство выпускало до 100 тысяч готовых блюд в сутки.