Скульптуру Евгения Пригожина установили на его могиле в Петербурге

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщило издание 47news .

Обелиск представляет собой бронзовую скульптуру. Журналисты отметили, что левый борт куртки фигуры украсили тремя геройскими звездами. При жизни Пригожину присваивали звания Героя России, ЛНР и ДНР, добавили журналисты.

Монумент официально откроют 1 июня — в день рождения основателя «Вагнера».

Еще 28 мая на его могиле поставили гранитный обелиск-надгробие. На нем было два места под таблички: на первой должны быть имя, даты рождения и смерти, на второй — эмблема ЧВК «Вагнер» с подписью «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Ранее стало известно, что основанная Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала фабрику-кухню в Ленинградской области. Производство выпускало до 100 тысяч готовых блюд в сутки.